Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на УкраинеLenta.ru 14:46

Политик добавил, что члены парламента имеют право использовать русский язык во время заседаний. «Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич.
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Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине

Российская газета20:39

Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

РБК16:58

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Газета.Ru15:30

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине

РИА Новости16:22

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Lenta.ru14:46

В Верховной раде заявили, что русский язык не является иностранным

РЕН ТВ13:28

В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык

RT на русском14:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
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В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

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Курс доллара превысил 66 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено в 11:36
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
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Политика

Украинская автокефальная церковь прекратила существование

Обновлено в 06:29
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
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Общество

Отчислен за финансовую неуспеваемость

Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Культура

Народный артист Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге

Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес

Боярский назвал Бузову «пустым местом»

Актёр, певец и музыкант Михаил Боярский в интервью с телеканалом "Царьград" подверг резкой критике телеведущую Ольгу Бузову.
Обновлено в 19:59
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
Гаджеты

HTC представила смартфон Wildfire X

Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

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Наука

В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека

Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено в 22:35
Экономика

Государственные музеи в РФ стали больше зарабатывать

Более 3,5 млрд рублей заработали по итогам 2018 года два крупнейших российских музея — Третьяковская галерея и Эрмитаж, такие данные предоставили «Известиям» в пресс-службах учреждений.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Крокодил съел десятилетнего ребенка на Филиппинах

Десятилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила на Филиппинах, сообщает газета Tempo со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Обновлено в 18:56
Общество

Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос

Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Экономика

Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП

Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Японский гериатр заявил, что куркума помогает сохранить здоровье мозга

Эндо заявил, что восточная пряность помогает людям сохранить здоровье мозга, при этом профессор сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности.
Обновлено в 20:55
Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛ

Обновлено в 12:42
Экономика

Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации

Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Общество

Суд оштрафовал американскую туристку за съемку мэра Киселевска

Американка несколько дней гостит в Киселевске, фотографирует людей и город, каждый раз спрашивая разрешение, потому что в ее стране существует практика судов после публикации изображений людей в соцсетях без разрешения на съемку.
Обновлено в 22:18
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
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