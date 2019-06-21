Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с ПутинымРИА Новости вчера в 21:22
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
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Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 01:31
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 08:37
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса
По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 10:55
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Наука
Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Россия представит сделанный на 3D-принтере танк
Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь".
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Володин прокомментировал ситуацию в Грузии
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено вчера в 11:08
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Общество
В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки
13 июля прошлого года стало известно, что Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» предложили внести в Уголовный кодекс дополнительные статьи для верной квалификации врачебных ошибок.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25