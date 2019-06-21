В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с ПутинымРИА Новости вчера в 21:22

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

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