В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром УкраиныРБК 01:16

Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра. Об этом он сказал в интервью «Новому времени».

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

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