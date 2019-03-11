В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 годуRT на русском вчера в 19:52

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году

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Транспорт Беглов уверен, что аэроэкспресс — дорогой транспорт для Петербурга Транспортная доступность и другие актуальные вопросы для Петербурга сегодня обсудили временно исполняющей обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и петербургские депутаты.