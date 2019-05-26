Политика
В Раде заступились за активистов, требовавших импичмента ЗеленскогоФАН 05:47
Первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко возмутило задержание двух активистов в Ровно, потребовавших импичмента нового украинского президента Владимира Зеленского. Негодование Геращенко излила на своей странице в Facebook. Она отметила, что активистам нет 18 лет.
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Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД
Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
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Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа
Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
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Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
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Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
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Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Наука
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Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
Обновлено 24 мая в 05:05
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына
«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека
В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
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Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Краснодар» нанес на газон номера Каборе и Перейры
Перед матчем с «Рубином» краснодарский клуб нанес на газон стадиона номера 33 и 77 – в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 07:02
Политика
В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы
Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом
Главный редактор "России Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что считает основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа величайшим журналистом современности.
Обновлено в 09:06