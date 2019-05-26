Политика

В Раде заступились за активистов, требовавших импичмента ЗеленскогоФАН 05:47

Первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко возмутило задержание двух активистов в Ровно, потребовавших импичмента нового украинского президента Владимира Зеленского. Негодование Геращенко излила на своей странице в Facebook. Она отметила, что активистам нет 18 лет.
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В Раде возмутились задержанием активистов с плакатами против Зеленского

РБК07:46

В Раде возмутились задержанием людей, призывавших к импичменту Зеленского

РИА Новости04:58

В Раде возмутились задержанием людей за призывы к импичменту Зеленского

Московский Комсомолец06:26

Вице-спикер Верховной рады заступилась за сторонников импичмента Зеленского

Вести.Ru06:00

В Раде встали на защиту призывающих к импичменту Зеленского активистов

Газета.Ru05:18

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

RT на русском05:03

Геращенко напомнила Зеленскому о палатках, унитазах и трусах

News.ru06:27
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Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о возможности спасти ДРСМД

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Авто

Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка

Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Хоккей

Россия — Чехия 1:2 (2-й период)

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Наука

Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов

Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
Обновлено 24 мая в 05:05
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына

«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Общество

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

Обновлено в 07:04
Происшествия

При взрыве заминированного автомобиля в Мосуле погибли пять человек

Обновлено в 10:06
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека

В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:39
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Краснодар» нанес на газон номера Каборе и Перейры

Перед матчем с «Рубином» краснодарский клуб нанес на газон стадиона номера 33 и 77 – в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 07:02
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Обновлено в 06:59
Политика

В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы

Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Политика

Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом

Главный редактор "России Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что считает основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа величайшим журналистом современности.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Обновлено в 08:59
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