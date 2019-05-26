В Раде заступились за активистов, требовавших импичмента ЗеленскогоФАН 05:47

Первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко возмутило задержание двух активистов в Ровно, потребовавших импичмента нового украинского президента Владимира Зеленского. Негодование Геращенко излила на своей странице в Facebook. Она отметила, что активистам нет 18 лет.

В Раде заступились за активистов, требовавших импичмента Зеленского

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