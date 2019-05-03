Политика
Названа возможная дата инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 08:32
По данным агентства, согласно документу, инаугурацию Зеленского предлагается провести 19 мая. Как отмечается, парламент Украины примет решение о дате инаугурации избранного президента 14 мая. Ранее стало известно, когда Зеленский назовет министров.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ
Обновлено в 07:54
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
Обновлено в 05:58
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Русская Ким Кардашьян показала подписчикам грудь
Не удивительно, что девушку прозвали русской Ким Кардашьян. Судить о том, правда это или нет, можете сами.
Обновлено в 09:07
Космос
В НАСА рассказали, стоит ли бояться черной дыры рядом с Землей
Ученый из НАСА считает, что прямо под нашей планетой может располагаться крошечная черная дыра, которая, несмотря на свои незначительные размеры, имеет глобальное воздействие на Землю.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете
Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Футбол
Билялетдинов: Смолова нужно было продавать в Европу раньше
Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию относительно переговоров «Локомотива» по возможной аренде нападающего команды Фёдора Смолова в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 07:21
Культура
Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»
Обновлено в 09:16
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Трех учеников в США обвинили в подготовке взрыва в школе
Три подростка задержаны полицией в Соединенных Штатах по подозрению в подготовке взрыва в школе штата Нью-Йорк, где они учатся.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Кучеров: «Уже отошел от сезона в НХЛ. Все мысли о сборной»
Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сообщил, что абстрагировался от раннего вылета клуба на стадии плей-офф НХЛ и готов принести максимальную пользу сборной России на чемпионате мира.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57
Наука
Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Экономика
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров "Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен на 4 мая.
Обновлено в 08:29
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Политика
Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23