Политика
В Раду внесли проект об инаугурации ЗеленскогоRT на русском 08:25
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
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Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации.
— Ирина Геращенко, украинский политикРИА Новости 05:31
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Киевский судья нашел лазейки в законе: у Зеленского еще будет время распустить парламент
Новостной фронт01 мая в 09:57
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Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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