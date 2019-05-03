В Раду внесли проект об инаугурации ЗеленскогоRT на русском 08:25

Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

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