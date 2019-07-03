с чего всё началось

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Происшествия Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.

Спорт Три сотни российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заподозрило 298 российских спортсменов в употреблении допинга.

Происшествия Погибший на секретной подлодке брянец с детства мечтал быть моряком Погибший на секретной подлодке 37-летний уроженец Почепа Дмитрий Соловьёв с детства мечтал быть моряком, сообщает телеканал «Городской» со ссылкой на родственников офицера.

Происшествия Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.

Кино Умер режиссер-документалист Василий Панин Сценарист и режиссер документального кино Василий Панин скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 3 июля.

Происшествия ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» зарегистрировал дочернюю структуру в Конго Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" зарегистрировала в Конго "дочку" LUKOIL Upstream Congo Anonymous Company Unipersonel.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Общество Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.

Футбол «Спартак-2» заявил Селихова и Реброва "Спартак-2" объявил заявку на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Олимп-ФНЛ.

Технологии Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Гаджеты LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell Корейская компания разработала технологию NanoCell, в которой используется точечное затемнение матрицы в местах, где на экране отображаются темные оттенки.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Экономика «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.

Происшествия Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления "В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.

Авто BMW представила X6 нового поколения Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.

Финансы Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Экономика ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.

Политика Сергею Шойгу поручено расследовать трагедию на Северном флоте По просьбе президента в Североморск направляется Сергей Шойгу, которому поручено «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.