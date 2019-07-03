Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословиюRT на русском 07:34
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.
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с чего всё началось
В Верховной раде Украины 2 июля был зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».BFM.ru07:29
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Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
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Происшествия
Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором
Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
Обновлено в 09:54
Спорт
Три сотни российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заподозрило 298 российских спортсменов в употреблении допинга.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Погибший на секретной подлодке брянец с детства мечтал быть моряком
Погибший на секретной подлодке 37-летний уроженец Почепа Дмитрий Соловьёв с детства мечтал быть моряком, сообщает телеканал «Городской» со ссылкой на родственников офицера.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
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Обновлено в 08:53
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
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Энергетика
«ЛУКОЙЛ» зарегистрировал дочернюю структуру в Конго
Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" зарегистрировала в Конго "дочку" LUKOIL Upstream Congo Anonymous Company Unipersonel.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян
Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Спартак-2» заявил Селихова и Реброва
"Спартак-2" объявил заявку на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 09:10
Технологии
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.
Обновлено в 08:53
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell
Корейская компания разработала технологию NanoCell, в которой используется точечное затемнение матрицы в местах, где на экране отображаются темные оттенки.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления
"В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.
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Авто
BMW представила X6 нового поколения
Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Экономика
ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ
Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Политика
Сергею Шойгу поручено расследовать трагедию на Северном флоте
По просьбе президента в Североморск направляется Сергей Шойгу, которому поручено «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».
Обновлено вчера в 16:59
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32