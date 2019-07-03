с чего всё началось

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

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