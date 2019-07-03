Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословиюRT на русском 07:34
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.
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с чего всё началось
В Верховной раде Украины 2 июля был зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».BFM.ru07:29
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Общество
Самозанятым разрешили хоронить жителей России
Самозанятым разрешили заниматься похоронами. Об сообщает RT со ссылкой на ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон.
Обновлено в 05:43
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин 18 июля обсудит с Лукашенко интеграцию с Белоруссией
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 июля обсудят в Петербурге вопросы интеграции двух государств.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца
Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Ученые назвали неожиданные причины инсульта
Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.
Обновлено в 01:53
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Теннис
Тренер: Шарапова упустила момент уйти достойно
Обновлено в 03:55
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество
В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову
Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР
В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.
Обновлено в 04:58
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки — 2019
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений
Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
Обновлено в 05:52