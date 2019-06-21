В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с ПутинымГазета.Ru 21:48

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "112 Украина". Поплавский подчеркнул, что команда Зеленского занимается подготовкой встречи лидеров двух стран.

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

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