Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с ПутинымГазета.Ru 21:48
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "112 Украина". Поплавский подчеркнул, что команда Зеленского занимается подготовкой встречи лидеров двух стран.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
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Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17
Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
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Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
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Политика
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Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
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Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
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РБК пишет об основных положениях разрабатываемой правительством системы ИПК - индивидуального пенсионного капитала.
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Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Оказалось, что в прошлом году реже всего угоняли автомобиль немецкой марки Volkswagen Tiguan.
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Космос
На Луне обнаружили загадочный объект
Ученые Бэйлорского университета в США обнаружили в районе крупнейшего кратера Луны гравитационную аномалию.
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