Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на УкраинеРИА Новости 16:09

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
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Украина готова поднимать экономику за счёт России

News.ru16:49

В Раде выступили за экспорт украинских товаров в Россию для улучшения экономики

ФАН18:31

На Украине выступили за экспорт товаров в Россию для улучшения экономики

RT на русском16:58

Депутат рады призвал к активному экспорту товаров в Россию

REGNUM20:09

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Газета.Ru16:16

В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины

Московский Комсомолец16:15

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

РИА Новости16:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Политика

МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»

Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Наука

Рой роботов научили двигаться благодаря расширению

Обновлено в 07:53
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Общество

Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники

Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Здоровье

Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе

Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе Действующие предельно допустимые концентрации (ПДК) для канцерогенных веществ в разы превышают верхнюю границу приемлемого риска для здоровья населения, заявили в «Гринписе России».
Обновлено в 18:17
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек

Сотрудники полиции китайского автономного района Внутренняя Монголия задержали подозреваемого в убийстве пяти человек.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала его детское фото

На фото Тимати не больше семи лет, и ребенок выглядит вполне счастливым рядом с родственниками.
Обновлено в 18:00
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
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Общество

Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
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Культура

О группе Motley Crue снимут эпохальный байопик

Всего пару месяцев назад по всем кинотеатрам страны отгремело эпическое полотно о жизни и творчестве одного из ведущих музыкантов XX века, Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия», и вот на подходе новый байопик - на это раз о разбитном существовании и феноменальном взлете главных глэмеров планеты - лос-анджелесского квартета Motley Crue.
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Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
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Анфиса Чехова показала идеальные формы на фото в купальнике

Анфиса Чехова выложила на своей странице в Instagram пляжные фото, на которых показала шикарную фигуру, а также идеальные формы.
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В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
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Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
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Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
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Новый оператор сотовой связи появится в России.
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«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
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Нестор Шуфрич
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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