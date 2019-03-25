Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на УкраинеРИА Новости 16:09
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено в 16:20
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Наука
Рой роботов научили двигаться благодаря расширению
Обновлено в 07:53
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью
Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Общество
Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники
Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Здоровье
Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе
Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе Действующие предельно допустимые концентрации (ПДК) для канцерогенных веществ в разы превышают верхнюю границу приемлемого риска для здоровья населения, заявили в «Гринписе России».
Обновлено в 18:17
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек
Сотрудники полиции китайского автономного района Внутренняя Монголия задержали подозреваемого в убийстве пяти человек.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала его детское фото
На фото Тимати не больше семи лет, и ребенок выглядит вполне счастливым рядом с родственниками.
Обновлено в 18:00
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Дочь Тома Круза выросла его точной копией
Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Культура
О группе Motley Crue снимут эпохальный байопик
Всего пару месяцев назад по всем кинотеатрам страны отгремело эпическое полотно о жизни и творчестве одного из ведущих музыкантов XX века, Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия», и вот на подходе новый байопик - на это раз о разбитном существовании и феноменальном взлете главных глэмеров планеты - лос-анджелесского квартета Motley Crue.
Обновлено в 18:05
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала идеальные формы на фото в купальнике
Анфиса Чехова выложила на своей странице в Instagram пляжные фото, на которых показала шикарную фигуру, а также идеальные формы.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46