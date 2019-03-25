В Раде увидели в России решение экономических проблем на УкраинеРИА Новости 16:09

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

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