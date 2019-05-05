В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборовЭкономика сегодня 12:56

Я хочу напомнить всем, что мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, который восстановит мир с соседями. Мы голосовали за Зеленского, который вернется к нормальной экономике.

Жители Украины голосовали сердцем, чтобы избавиться от всего, что было связано с именем Петра Порошенко. Однако есть сомнения, что с нынешней риторикой Зеленский что-то сможет изменить, добавил депутат.

В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов

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