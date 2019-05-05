Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборовЭкономика сегодня 12:56
Жители Украины голосовали сердцем, чтобы избавиться от всего, что было связано с именем Петра Порошенко. Однако есть сомнения, что с нынешней риторикой Зеленский что-то сможет изменить, добавил депутат.
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Я хочу напомнить всем, что мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, который восстановит мир с соседями. Мы голосовали за Зеленского, который вернется к нормальной экономике.
— Вадим Рабинович, украинский политикSputnik Литва 12:00
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Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали
Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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Здоровье
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Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
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Здоровье
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Происшествия
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Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
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