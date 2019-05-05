Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборовЭкономика сегодня 12:56
Жители Украины голосовали сердцем, чтобы избавиться от всего, что было связано с именем Петра Порошенко. Однако есть сомнения, что с нынешней риторикой Зеленский что-то сможет изменить, добавил депутат.
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Я хочу напомнить всем, что мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, который восстановит мир с соседями. Мы голосовали за Зеленского, который вернется к нормальной экономике.
— Вадим Рабинович, украинский политикSputnik Литва 12:00
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Происшествия
В авиакатастрофе с SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек
По предварительным данным, погибнуть мог 41 человек. Ранее сообщалось только о 13 жертвах.
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Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Аварийно-спасательные работы в аэропорту Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.
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Здоровье
Мальчику из Находки требуется помощь приморцев
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Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 19:10
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
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Технологии
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Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
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Происшествия
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Происшествия
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Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
Обновлено в 14:59
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
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Общество
Северная Осетия заняла 76 место в рейтинге по уровню зарплаты
Росстат после проведенных исследований опубликовал данные, согласно которым Северная Осетия заняла 76 строчку из 85 в рейтинге регионов по уровню заработной платы.
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Шоу-бизнес
Яна Кошкина загорает топлес на отдыхе
Пышногрудая брюнетка нарочно фотографирует грудь и пятую точку крупным планом. А на одной из фотографий она запечатлена топлес.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Семимесячную девочку спасет внутривенное питание
Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено в 18:07
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Происшествия
«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево
Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
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Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Происшествия
Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо
На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Страховщики «Аэрофлота» выплатят возмещение после ЧП в Шереметьево
Компании «АльфаСтрахование» и «Согаз», являющиеся страховщиками «Аэрофлота», выплатят страховое возмещение пострадавшим и родным погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.
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Хоккей
«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии
Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
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Кино
Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.
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Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Технологии
Как защититься от кибератак, рассказали эксперты
Эксперт поделился рядом советов, как пользователям ПК избежать кибератак.
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Политика
Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»
Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33