Политика
В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизменуГазета.Ru 05:17
Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К
Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Футбол
В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов
Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.
Обновлено в 06:56
Футбол
Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти встал на защиту Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
Обновлено в 06:05
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено в 02:53
Общество
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Спорт
Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии «Сила и честь»
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:04
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд по делу об опеке над дочерью
В октябре прошлого года звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик пожаловалась, что экс-возлюбленный Антон Радченко забрал у нее 5-месячную дочь и передал на воспитание бывшей домработнице модели.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Политика
Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде
Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
Делегация общественников из стран Евросоюза была поражена величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщила РИА Новости руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
«Не за что жалеть»: Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
Блогер Лена Миро считает, что жалеть обманутую Ирину не стоит, ведь она этого просто не заслуживает.
Обновлено в 05:57
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Экономика
Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Борис Титов, являющийся уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей, сообщил, что по итогам 2018 года российский бизнес был оштрафован на 179 млрд рублей, сообщает «ТАСС».
Обновлено вчера в 16:52
Космос
Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня
Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25