Политика
В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизменуГазета.Ru 05:17
Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС
Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.
Обновлено в 05:08
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В эту субботу «желтые жилеты» снова хотят попасть на Елисейские поля
Ранее наиболее решительно настроенные "жилеты" уже пытались несколько раз пробиться на Елисейские поля, но каждый раз на подступах их блокировали полицейские.
Обновлено в 02:27
Футбол
Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
Горе от ума: несчастливые судьбы юных вундеркиндов
Малыш бегло читал и производил в уме сложные вычисления.
Обновлено в 04:51
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Игры
Xbox объявила большую распродажу в честь выставки E3 2019
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35
Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
«Забыла юбку надеть»: Алла Пугачева удивила провокационным нарядом
К ресторану на Рублевке Алла Пугачева подъехала на чёрном лимузине Bentley Arnage RL.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46