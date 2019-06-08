В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизменуГазета.Ru 05:17

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену

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