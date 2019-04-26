Политика

В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре МосквыГазета.Ru 08:58

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Об этом сообщает "ПолитНавигатор". Таким образом он отреагировал на указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.
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