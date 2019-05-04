В Раде созвали срочное совещание после встречи Зеленского и ПарубияТК Звезда 08:20

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Верховной рады Андреем Парубием. На встрече, которая прошла в субботу, 4 мая, обсуждалась грядущая инаугурация главы государства. Избранный президент Украины и спикер парламента общались около 40 минут.

В Раде созвали срочное совещание после встречи Зеленского и Парубия

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