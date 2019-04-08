В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»Planet Today 05:21

О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.

В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Хоккей «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.

Политика Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.

Происшествия Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 9 мая Ранее сенатор Игорь Морозов акцентировал внимание, что лента, повествующая о выводе советских войск из Афганистана, получила негативные отклики ветеранов, и предлагал перенести дату премьеры.

Футбол Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом» Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.

Технологии Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

Хоккей Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Финансы Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене 21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.

Наука В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.

Авто Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.

Экономика Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.

Общество Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Здоровье Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам Антимикробная резистентность становится причиной более 700 тысяч смертей в мире ежегодно Правительство РФ одобрило план мероприятий по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности, рассчитанный на 2019-2024 годы.