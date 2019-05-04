Политика
В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации ЗеленскогоRT на русском 14:10
Глава украинской депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь назвал 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского. Ранее Зеленский предложил депутатам Рады провести инаугурацию 19 мая. Также он заявил, что дата инаугурации будет определена 14 мая.
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Рада предложила инаугурацию Зеленского после даты, когда можно ее распустить
Московский Комсомолец11:15
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Политика
В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
Семак зажег «файер», празднуя чемпионство команды
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак зажег "файер" в петербургском аэропорту "Пулково-2", празднуя вместе с футболистами и болельщиками команды досрочную победу в чемпионате России.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
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15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
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Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
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Как правильно и рационально использовать багажник в автомобиле
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Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
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Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
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В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Энергетика
Второй лицензионный раунд на разведку 5 нефтегазовых блоков запущен в Абу-Даби
По оценкам ADNOC, три морских и два сухопутных блока второго лицензионного раунда содержат неразведанные и частично разведанные запасы объемом в миллиарды баррелей нефти.
Обновлено в 12:55
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» признан самым мощным в мире
Учтивая все характеристики крейсера, специалисты сделали вывод, что «Адмирал Нахимов» по огневой мощи превзошел схожий американский класс кораблей Ticonderoga и стал самым мощным судом в мире.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
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Смартфон Realme X попал на видео
Обновлено в 12:38
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Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Авто
Эксперты назвали самые компактные автомобили на отечественном рынке
Сегодняшний рейтинг составлен редакцией портала usedcars.ru, как отмечаюОдной из таких моделей является Kia Picanto, которая на уже на протяжении долгих лет присутствует на российском рынке.
Обновлено в 14:32
Наука
Показано, как изменение климата повлияет на размножение людей
Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.
Обновлено вчера в 05:28
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
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На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска
Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
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Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
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Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
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Политика
Зеленский прокомментировал возможный роспуск Верховной рады Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
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Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 16:21