В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище ТуфельРИА Новости 15:17

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. По словам парламентария, в 2002 году он состоял в бюджетном комитете Рады вместе с нынешним главой государства.

В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель

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