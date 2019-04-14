Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище ТуфельРИА Новости 15:17

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. По словам парламентария, в 2002 году он состоял в бюджетном комитете Рады вместе с нынешним главой государства.
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Михаил Добкин
Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви.
— Михаил Добкин, украинский политикГазета.Ru 16:57

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Украинский государственный и политический деятель. Кандидат в президенты Украины 2014 года от Партии регионов. Председатель Харьковской областной государственной администрации, председатель Харьковской областной организации Партии регионов, глава администрации Харькова, народный депутат Верховной рады Украины IV созыва.
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