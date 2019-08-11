Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССРRT на русском вчера в 16:11
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:19, Вашингтон
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск»
19 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море, унесшая жизни 118 членов экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 03:27
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
National Interest составил топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Медведев и Бердымухамедов осмотрели российский лимузин
Премьер РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели российский лимузин Aurus Senat, привезенный для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме, после чего туркменский лидер выразил намерение приобрести всю линейку этих автомобилей.
Обновлено в 00:26
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Авто
В Подмосковье сфотографировали редкую модель «Волги»
В Подмосковье была замечена редкая модель «Волги». Фотографии легендарной машины опубликованы в соцсетях.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Кто пришел на проспект Сахарова
Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскую городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут
На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
Обновлено в 00:51
Общество
Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Вологодской области при пожаре погибли четыре человека
Личности погибших устанавливаются. Причины возгорания устанавливают эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС Вологодской области.
Обновлено в 03:38
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет
В Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье девушке стало плохо, и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:13
Политика
Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Цифровую ипотеку вывели из-под закона о защите электронной подписи
Госдума приняла закон о защите от хищений квартир с помощью ЭЦП Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочку Екатерины Климовой от мамы
В Сети не смогли отличить 17-летнюю дочку Екатерины от её знаменитой мамы. И это, стоит отметить, большой комплимент для актрисы.
Обновлено в 02:00