Политика

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССРRT на русском вчера в 16:11

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Депутат Рады заявил о советском наследии Украины

РЕН ТВвчера в 21:11

Депутат рады напомнил о советском наследии Украины

Известиявчера в 19:44

Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Газета.Ruвчера в 17:06

Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах

Lenta.ruвчера в 17:47

Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР

Московский Комсомолецвчера в 17:14

В Киеве признали зависимость украинских городов от наследия СССР

News.ruвчера в 19:21

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

RT на русскомвчера в 16:11
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Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Курске вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск»

19 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море, унесшая жизни 118 членов экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 03:27
Общество

В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network

Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

National Interest составил топ-5 самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest составило топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Медведев и Бердымухамедов осмотрели российский лимузин

Премьер РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели российский лимузин Aurus Senat, привезенный для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме, после чего туркменский лидер выразил намерение приобрести всю линейку этих автомобилей.
Обновлено в 00:26
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России

Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Авто

В Подмосковье сфотографировали редкую модель «Волги»

В Подмосковье была замечена редкая модель «Волги». Фотографии легендарной машины опубликованы в соцсетях.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Кто пришел на проспект Сахарова

Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскую городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
Обновлено в 00:51
Общество

Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения

Обновлено вчера в 23:38
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Вологодской области при пожаре погибли четыре человека

Личности погибших устанавливаются. Причины возгорания устанавливают эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС Вологодской области.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Технологии

Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек

Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет

В Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье девушке стало плохо, и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:13
Политика

Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено вчера в 06:01
Общество

Цифровую ипотеку вывели из-под закона о защите электронной подписи

Госдума приняла закон о защите от хищений квартир с помощью ЭЦП Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские

Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

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Поклонники не смогли отличить дочку Екатерины Климовой от мамы

В Сети не смогли отличить 17-летнюю дочку Екатерины от её знаменитой мамы. И это, стоит отметить, большой комплимент для актрисы.
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ» и один из лидеров «Оппозиционного блока - Партии мира и развития». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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