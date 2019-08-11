Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

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