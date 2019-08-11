Политика

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССРRT на русском вчера в 16:11

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Депутат Рады заявил о советском наследии Украины

РЕН ТВвчера в 21:11

Депутат рады напомнил о советском наследии Украины

Известиявчера в 19:44

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

RT на русскомвчера в 16:11

Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах

Lenta.ruвчера в 17:47

Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР

Московский Комсомолецвчера в 17:14

Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Газета.Ruвчера в 17:06

В Киеве признали зависимость украинских городов от наследия СССР

News.ruвчера в 19:21
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У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей

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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

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«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн

Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
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Общество

Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая.
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Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
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Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

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Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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7 культовых седанов из Японии на Авто.ру

Вдобавок подкупает состояние этого седана из Омска: со слов хозяина, эта Impreza ограниченной серии (в 1000 машин) дорабатывалась и настраивалась «под себя».
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Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

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Происшествия

Пять детей погибли при пожаре в детском саду в Пенсильвании

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Космос

Экс-астронавт раскрыл размер максимальной зарплаты в NASA

Бывший астронавт NASA Скотт Келли рассказал, как много денег могут заработать участники экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).
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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
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Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит

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Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

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Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

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Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
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В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
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Обновлено вчера в 12:27
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Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве

Предыдущая согласованная акция протеста прошла 10 августа на проспекте Сахарова.
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В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
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Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

Обновлено в 00:51
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Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери

Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
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Волейбол

Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ» и один из лидеров «Оппозиционного блока - Партии мира и развития». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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