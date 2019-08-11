Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССРRT на русском вчера в 16:11
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Общество
У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей
Обновлено вчера в 04:06
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Авто
7 культовых седанов из Японии на Авто.ру
Вдобавок подкупает состояние этого седана из Омска: со слов хозяина, эта Impreza ограниченной серии (в 1000 машин) дорабатывалась и настраивалась «под себя».
Обновлено в 01:01
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Космос
Экс-астронавт раскрыл размер максимальной зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли рассказал, как много денег могут заработать участники экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 02:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит
Обновлено в 01:00
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном: много голов, потасовки, удаление
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено 10 августа в 12:55
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве
Предыдущая согласованная акция протеста прошла 10 августа на проспекте Сахарова.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Футбол
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено в 02:06
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38