Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Как сообщает "Федеральное Агентство Новостей", специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 03:59
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Общество
Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Мария Шукшина: «Он ворвался в квартиру и, угрожая мне, увез сына»
Шукшина была несколько раз замужем, она — многодетная мама и дважды бабушка. Ослепительной блондинке катастрофически не везло с мужьями.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Трамп подарил императору Японии альт
Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Обновлено в 04:49
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Политика
Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков
МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.
Обновлено 25 мая в 08:07
Транспорт
На проспекте Победы начались работы
На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.
Обновлено в 04:32
Общество
Аномальная жара до 32 градусов придет в Москву
Обновлено вчера в 06:44
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Экономика
Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%
Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.
Обновлено в 04:32
Кино
Алтайский священник увидел оскорбление чувств верующих в фильме «Т-34»
Барнаульский священник храма в честь Иверской иконы Божией Матери Александр Микушин назвал фильм «Т-34» о Великой Отечественной войне «оскорблением чувств верующих и здравого смысла».
Обновлено в 04:12
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47