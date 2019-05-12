В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

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