Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Журавко рассказал о катастрофических последствиях для Украины в случае дефолта

ФАН05:12

Украинский депутат рассказал, к чему приведет дефолт

Телеканал 360°вчера в 23:30

В Раде оценили последствия предложенного Коломойским дефолта для Украины

РБК01:12

Последствия дефолта на Украине оценили в Верховной Раде

Газета.Ru02:27

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

RT на русскомвчера в 23:58

На Украине выступили против сотрудничества с МВФ

Московский Комсомолец03:19

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

РИА Новостивчера в 21:49
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе

«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
Обновлено в 08:10
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Кино

Джеймс Макэвой заявил об уходе из «Людей Икс»

Совсем скоро на большие экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено в 04:45
Авто

УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»

Обновлено в 06:10
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой

Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Футбол

Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Религия

Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах

Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Гаджеты

Представлены Razer Blade Studio Edition — ноутбуки не для игр

Компания Razer сегодня неожиданно представила новые модификации своих ноутбуков Blade. Новые версии называются Studio Edition.
Обновлено в 05:10
Технологии

Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог

Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия.
Обновлено в 06:04
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Путин призвал бороться с несуразными проверками бизнеса

Несуразные проверки бизнеса и перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:16
Авто

Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей

Обновлено в 08:09
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Общество

Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов

Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:07
Общество

В регионе формируется система поддержки семей с детьми-инвалидами

Для дальнейшего развития системы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать современный центр отдыха, доступный круглый год.
Обновлено в 07:14
Космос

Над Астраханью наблюдают спутники Илона Маска

Для миссии требуется 4,5 тысячи спутников, которые будут запущены в 400 запусков.
Обновлено в 03:44
Общество

Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Авто

Презентована первая модель возрожденной марки Austro Daimler

Возрожденная модель марки Austro Daimler была презентована публике на Конкурсе элегантности, состоявшимся на вилле д’Эсте.
Обновлено в 07:54
Культура

Курентзис обходится бюджету Пермского края в 50 тысяч рублей в день

По сравнению с 2017 годом главный дирижер пермского оперного театра увеличил свой доход на полтора миллиона рублей.
Обновлено в 07:04
Политика

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б" .
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье

Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
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