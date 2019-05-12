В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Происшествия Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе «Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Кино Джеймс Макэвой заявил об уходе из «Людей Икс» Совсем скоро на большие экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс».

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Религия Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.

Гаджеты Представлены Razer Blade Studio Edition — ноутбуки не для игр Компания Razer сегодня неожиданно представила новые модификации своих ноутбуков Blade. Новые версии называются Studio Edition.

Технологии Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика Путин призвал бороться с несуразными проверками бизнеса Несуразные проверки бизнеса и перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.

Экономика Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.

Общество Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.

Общество В регионе формируется система поддержки семей с детьми-инвалидами Для дальнейшего развития системы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать современный центр отдыха, доступный круглый год.

Космос Над Астраханью наблюдают спутники Илона Маска Для миссии требуется 4,5 тысячи спутников, которые будут запущены в 400 запусков.

Общество Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.

Хоккей Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.

Авто Презентована первая модель возрожденной марки Austro Daimler Возрожденная модель марки Austro Daimler была презентована публике на Конкурсе элегантности, состоявшимся на вилле д’Эсте.

Культура Курентзис обходится бюджету Пермского края в 50 тысяч рублей в день По сравнению с 2017 годом главный дирижер пермского оперного театра увеличил свой доход на полтора миллиона рублей.

Политика В Кремле не подтвердили отставку Суркова В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.

Космос Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б" .

Шоу-бизнес Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.