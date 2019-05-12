Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе
«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
Обновлено в 08:10
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Джеймс Макэвой заявил об уходе из «Людей Икс»
Совсем скоро на большие экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено в 04:45
Авто
УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Футбол
Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ
Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Религия
Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Гаджеты
Представлены Razer Blade Studio Edition — ноутбуки не для игр
Компания Razer сегодня неожиданно представила новые модификации своих ноутбуков Blade. Новые версии называются Studio Edition.
Обновлено в 05:10
Технологии
Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог
Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия.
Обновлено в 06:04
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Путин призвал бороться с несуразными проверками бизнеса
Несуразные проверки бизнеса и перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:16
Авто
Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей
Обновлено в 08:09
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Общество
Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов
Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:07
Общество
В регионе формируется система поддержки семей с детьми-инвалидами
Для дальнейшего развития системы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу создать современный центр отдыха, доступный круглый год.
Обновлено в 07:14
Космос
Над Астраханью наблюдают спутники Илона Маска
Для миссии требуется 4,5 тысячи спутников, которые будут запущены в 400 запусков.
Обновлено в 03:44
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Авто
Презентована первая модель возрожденной марки Austro Daimler
Возрожденная модель марки Austro Daimler была презентована публике на Конкурсе элегантности, состоявшимся на вилле д’Эсте.
Обновлено в 07:54
Культура
Курентзис обходится бюджету Пермского края в 50 тысяч рублей в день
По сравнению с 2017 годом главный дирижер пермского оперного театра увеличил свой доход на полтора миллиона рублей.
Обновлено в 07:04
Политика
В Кремле не подтвердили отставку Суркова
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б" .
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала точеную фигурку в нюдовом кожаном платье
Артистка предстала перед камерой в облегающем кожаном платье нюдового цвета, выгодно демонстрирующем ее точеную фигурку, а также высокую грудь.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47