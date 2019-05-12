Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Стало известно, когда Конте возглавит «Интер»
Известный тренер Антонио Конте будет назначен наставником "Интера" в ближайшие дни.
Обновлено в 03:00
Культура
Артем Дзюба и Нюша придут в «Вечерний Ургант»
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Игры
Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры
Обновлено вчера в 13:06
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье
Шотландка пожаловалась на простуду и впала в кому
Обновлено в 02:15
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все девять финалистов
После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
Обновлено 25 мая в 02:02
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Религия
Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА
Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Авто
Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери
Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24