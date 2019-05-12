Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на УкраинеРИА Новости вчера в 21:49

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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На Украине выступили против сотрудничества с МВФ

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В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

РИА Новостивчера в 21:49

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

RT на русскомвчера в 23:58

Украинский депутат рассказал, к чему приведет дефолт

Телеканал 360°вчера в 23:30

В Раде рассказали, что случится с Украиной в случае дефолта

Life.ruвчера в 22:45

Последствия дефолта на Украине оценили в Верховной Раде

Газета.Ru02:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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Стало известно, когда Конте возглавит «Интер»

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Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
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Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

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Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
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Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено вчера в 12:45
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все девять финалистов

После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
Обновлено 25 мая в 02:02
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
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Политика

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Религия

Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
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Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

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Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
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"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В сети появилось видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

Обновлено в 03:06
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Авто

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Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
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Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
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