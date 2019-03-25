В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газаRT на русском вчера в 23:37

с чего всё началось

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

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