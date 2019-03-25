Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газаRT на русском вчера в 23:37
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
Украина потеряет от 3 до 5 млрд долларов из-за утраты транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович на телеканале "112 Украина".Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Названа сумма, которую Украина потеряет после прекращения транзита российского газа
Телеканал 360°вчера в 22:52
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Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
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Здоровье
Ветеринары переходят на детское питание
Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
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Происшествия
В Японии женщина еле выжила, съев лепешку с клещами
Эксперты провели экспертизу муки и обнаружили в ней до 4,5 тысяч пылевых клещей на грамм продукта.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Неизвестный в приморском городе Находка ворвался в кафе с бензопилой
Полиция Приморья проводит проверку по видеозаписи, где неизвестный ворвался в одно из кафе города Находка и угрожал его посетителям бензопилой.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Атаку на мечети Крайстчерча расследует специальная комиссия
Стрельба в двух мечетях Крайстчерча произошла 15 марта. Ее жертвами стали, по последним данным, 50 человек.
Обновлено в 00:28
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины
По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено вчера в 04:43
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020
Сборная Хорватии потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено вчера в 04:07
Экономика
В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» займется производством сжиженного природного газа. Мини-завод разместится на площадке «Ракитное».
Обновлено вчера в 23:07