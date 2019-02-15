Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборахРИА Новости вчера в 15:00
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Экономика Украины в глубоком пике, война продолжается, мы поссорились со всеми соседями. Порошенко разделяет украинцев по истории, языку, вере... Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло.
— Евгений Мураев, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 15:14
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Депутат Рады: Украину «растащат как лоскутное одеяло» при победе Порошенко
Телеканал 360°вчера в 17:15
На Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах
Газета.Ruвчера в 15:31
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