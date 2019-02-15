Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборахРИА Новости 15:00
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Экономика Украины в глубоком пике, война продолжается, мы поссорились со всеми соседями. Порошенко разделяет украинцев по истории, языку, вере... Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло.
— Евгений Мураев, украинский политикМосковский Комсомолец 15:14
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Политика
Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям
В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено в 16:10
Общество
Хакеры рассказали о причине произведенного ими сбоя «ВКонтакте»
Хакеры, предположительно ответственные за сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», заявили, что использовали для этого обнаруженную год назад уязвимость, за которую не получили благодарности от администрации соцсети.
Обновлено в 20:24
Политика
Палата представителей США приняла бюджетный закон
Палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности, отправив документ на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 20:52
Политика
На Украине объяснили «феномен Зеленского»
"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В Благовещенске горит склад на площади 200 кв. метров
Пожар вспыхнул в пятницу на складе в Благовещенске, огонь охватил 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Как страны НАТО решили реагировать на развал ДРСМД
Собеседники РБК среди чиновников альянса назвали две основные угрозы, которые несет в себе вероятный развал договора.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Utair потребовала купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Работники авиакомпании Utair потребовали приобрести 11 билетов для детей.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина
Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Спорт
Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил палец
Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил безымянный палец правой руки.
Обновлено в 17:02
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Происшествия
Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева
Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Общество
Госдеп порекомендовал согражданам не ездить на Гаити
Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений, также объявлена эвакуация большей части американского дипперсонала, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:33
Политика
Убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим
Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Женщина погибла в жестком ДТП в Благовещенске
Как пишут очевидцы в соцсетях, BMW выехал на встречную полосу, где и врезался в Fit. 44-летняя женщина-водитель легковушки погибла на месте.
Обновлено в 19:53
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Спорт
Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:31
Политика
В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»
Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Транспорт
Минтранс настаивает на увеличении штрафов за превышение скорости
Минтранс России предложил правительству ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч.
Обновлено в 21:34
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Политика
Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала
Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика
В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Минобороны РФ приступает к крупнейшей реформе – «Ъ»
Реформу военно-строительной отрасли собирается осуществить Минобороны РФ, сообщили источники в военном ведомстве и правительстве, 15 февраля пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:57