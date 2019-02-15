Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборахРИА Новости 15:00
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Экономика Украины в глубоком пике, война продолжается, мы поссорились со всеми соседями. Порошенко разделяет украинцев по истории, языку, вере... Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло.
— Евгений Мураев, украинский политикМосковский Комсомолец 15:14
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Хакеры заявили, что обиделись и вызвали сбой «ВКонтакте»
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На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске возросло до двух человек
Число погибших в результате хлопка газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Происшествия
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Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
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Армия и оружие
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Политика
Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
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Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил безымянный палец правой руки.
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ВС Венесуэлы аннулировал назначение нового руководства PDVSA и Citgo
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Обновлено в 16:46
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Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом
В результате взрыва в штате Джамму и Кашмир погибли 40 полицейских Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьеру страны Нарендре Моди в связи с терактом, жертвами которого стали 40 полицейских.
Обновлено в 15:15
Политика
Москву и Подмосковье призвали объединить в одну губернию
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
В Пентагоне обвинили Россию в нежелании начать диалог по вооружениям
США готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но считают, что Россия и Китай в этом не заинтересованы, заявил помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.
Обновлено в 19:07
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Экономика
Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям
Компания «КН-холдинг» направила в антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО «Нордголд менеджмент» и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold.
Обновлено в 16:10
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Политика
Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков
Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста законопроекта, который оказался в распоряжении РБК.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Суд в США обязал власти обнародовать детали смерти Михаила Лесина
Городские власти Вашингтона собираются предать гласности документы по делу о смерти бывшего российского министра Михаила Лесина в США в 2015 году.
Обновлено в 04:03
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«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление
Максим Виторган сделал сенсационное заявление.
Обновлено в 11:29
Общество
WP: Facebook и власти США обсуждают «многомиллиардный» штраф для соцсети
Федеральная торговая комиссия (FTC) США и руководство социальной сети Facebook ведут переговоры по "многомиллиардному" штрафу в связи с расследованием нарушений соцсетью конфиденциальности пользователей.
Обновлено в 20:08
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Общество
Чили ввело миллионные штрафы за препятствие в доступе на пляжи
Чили ввело миллионные штрафы в отношении тех граждан и компаний, которые будут препятствовать туристам и местным жителям в доступе на пляжи, данный законопроект вступил в силу 14 февраля, сообщило министерство национального достояния.
Обновлено в 19:29
Футбол
«Шахтер» вырвал ничью в поединке с «Айнтрахтом»
14 февраля между коллективами «Шатхер» и «Айнтрахт» на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:57
Политика
Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета
Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено в 16:25
Происшествия
По факту смертельного ДТП в Благовещенске возбуждено уголовное дело
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Иркутского депутата Панько отпустили под домашний арест
Панько отпустили под домашний арест, и по данным источника ТАКК в силовых структурах Забайкальского края, депутат уже прибыл в Иркутск.
Обновлено в 19:53
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
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Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала
Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59