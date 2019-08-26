Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

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