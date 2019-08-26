Политика
RT на русскомВ Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
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Политика
Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим
Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС 15:01
Футбол
«Интер» в большинстве разгромил «Лечче» на старте Серии А
Евро-футбол.ру 16:40
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
ТВК 24 августа в 23:30
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
ТАСС вчера в 19:00
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон.
Газета.Ru вчера в 15:36
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов граждан
Путин привёл статистические данные, свидетельствующие о том, что в течение первого полугодия текущего года валовой внутренний продукт страны увеличился на 0,7 %, а рост в промышленном секторе за 7 месяцев составил 2,6 %. По мнению президента, следует обеспечить более устойчивый и динамичный экономический рост.
Ореанда-Новости 07:42
Армия и оружие
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
РИА Новости 09:31
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Технологии
Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram
Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Pravda.Ru 08:42
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля
«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
URA.Ru 15:02
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Авто
Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга
Еще замаскированный Porsche Taycan установил новый рекорд для четырехдверных электромобилей на Нюрбургринге, преодолев знаменитую немецкую трассу за 7 минут и 42 секунды.
SpeedMe 07:20
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец 03:01
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Футбол
ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
Metaratings 12:00
Политика
Председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Единоборства
Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира
Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 24 августа в 15:57
Наука
Ученые-медики связали оптимизм с большей продолжительностью жизни
Ученые-медики связали оптимистическое мировоззрение с большей продолжительностью жизни человека.
Ugpressa.ru 16:05