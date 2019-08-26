Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
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В Киеве раскрыли план по «развалу Московии»

URA.Ru12:04

В Совфеде прокомментировали слова депутата рады о «развале Московии»

Известия15:26

В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России

RT на русском12:29

На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Lenta.ru11:40

Депутат Рады назвала миссией Украины «развал Московии»

Московский Комсомолец11:29

В Совфеде отреагировали на слова депутата Рады о «сдерживании» РФ

РЕН ТВ13:14

В Раде заявили о задаче Украины «развалить Московию»

РИА Новости10:22
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Политика

Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим

Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС 15:01
Футбол

«Интер» в большинстве разгромил «Лечче» на старте Серии А

Евро-футбол.ру 16:40
Политика

Умер британский политтехнолог Тим Белл

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Происшествия

Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке

Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Общество

Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности

«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
ТВК 24 августа в 23:30
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
ТАСС вчера в 19:00
Политика

Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона

Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон.
Газета.Ru вчера в 15:36
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов граждан

Путин привёл статистические данные, свидетельствующие о том, что в течение первого полугодия текущего года валовой внутренний продукт страны увеличился на 0,7 %, а рост в промышленном секторе за 7 месяцев составил 2,6 %. По мнению президента, следует обеспечить более устойчивый и динамичный экономический рост.
Ореанда-Новости 07:42
Армия и оружие

В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы

Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
РИА Новости 09:31
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Космос

На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»

Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Технологии

Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram

Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Pravda.Ru 08:42
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
URA.Ru 15:02
Космос

Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета

Вечерний курьер 16:58
Транспорт

Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Авто

Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга

Еще замаскированный Porsche Taycan установил новый рекорд для четырехдверных электромобилей на Нюрбургринге, преодолев знаменитую немецкую трассу за 7 минут и 42 секунды.
SpeedMe 07:20
Политика

Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец 03:01
Происшествия

В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Происшествия

В сирийской Латакии прогремел взрыв

По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Происшествия

Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи

В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Футбол

ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

Metaratings 12:00
Политика

Председатель правительства Ингушетии подал в отставку

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Единоборства

Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира

Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 24 августа в 15:57
Наука

Ученые-медики связали оптимизм с большей продолжительностью жизни

Ученые-медики связали оптимистическое мировоззрение с большей продолжительностью жизни человека.
Ugpressa.ru 16:05
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
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Анна Николаевна Гопко
Украинская журналистка
Украинская журналистка и гражданская активистка. Природозащитница, также известна борьбой против курения. Народный депутат Украины VIII созыва. Кандидат наук по общественным коммуникациям.
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