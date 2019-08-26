Политика
RT на русскомВ Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
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Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Футбол
Экс-форвард «Реала» Миятович: Неймар должен приехать в Мадрид
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Неймар перейдёт в королевский клуб.
Чемпионат 17:48
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выпустила собственную линию одежды
23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна запустила собственную линию одежды и аксессуаров.
Телепрограмма 13:55
Здоровье
Эксперты назвали страну с самым большим количеством венерических заболеваний
Специалисты просчитали и назвали страну, в которой замечено самое большое количество венерических заболеваний.
Medikforum.ru 17:57
Космос
Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни
Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo 14:32
Происшествия
Падение самолета ВВС Испании в Средиземное море сняли на видео
Sputnik Литва 06:15
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.
РИА Новости 19:19
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Наука
В какашках птерозавров нашлись фораминиферы
Палеонтологи из Уппсальского университета идентифицировали три копролита как экскременты ктенохазматид — группы птерозавров, живших на Земле в юрском и начале мелового периода, 155-113 миллионов лет назад.
Популярная механика 10:18
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
РБК 04:50
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Финансы
Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия 17:52
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Технологии
Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Баскетбол
Россия уступила Аргентине в товарищеском матче
Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к Кубку мира.
Sport24.ru 09:46
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.
Вести.Ru 16:52