Политика
RT на русскомВ Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
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Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Политика
Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России
Expert.ru вчера в 15:22
Происшествия
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия
Иномарка наехала на девятилетнего мальчика в Петербурге
В Санкт-Петербурге иномарка сбила девятилетнего ребенка, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Известия вчера в 23:23
Политика
Союз журналистов Забайкалья осудил давление на «Чита.Ру» после расследований о выборах
Союз журналистов Забайкальского края призывает краевую избирательную комиссию, правоохранительные и контролирующие органы, штабы кандидатов взвешенно подойти к данной ситуации, соблюдать закон РФ «О СМИ», отказаться от любых форм давления на редакцию, не требовать у СМИ предоставления избыточных сведений, лежащих за рамками правового поля.
Чита.Ру 25 августа в 23:42
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Космос
Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия вчера в 15:00
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия вчера в 06:02
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос»
Имена наставников в новом сезоне проекта "Голос" сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Sputnik Таджикистан 00:03
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика
Глава МИД Японии не исключил участия России в G8
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении некоторых условий, но на это может потребоваться время.
Московский Комсомолец вчера в 23:05
Космос
РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.
ТАСС вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
Российская примадонна Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
iReactor вчера в 22:06
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны вчера в 12:07
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33
Общество
Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских
Интерфакс вчера в 09:06
Политика
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости вчера в 17:56
Футбол
Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.
Матч ТВ вчера в 14:52
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26