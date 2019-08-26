Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
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В Киеве раскрыли план по «развалу Московии»

URA.Ruвчера в 12:04

В Совфеде прокомментировали слова депутата рады о «развале Московии»

Известиявчера в 15:26

На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Lenta.ruвчера в 11:40

В Совфеде отреагировали на слова депутата Рады о «сдерживании» РФ

РЕН ТВвчера в 13:14

Депутат Рады назвала миссией Украины «развал Московии»

Московский Комсомолецвчера в 11:29

В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России

RT на русскомвчера в 12:29

В Раде заявили о задаче Украины «развалить Московию»

РИА Новостивчера в 10:22
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Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета вчера в 12:20
Политика

Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России

Expert.ru вчера в 15:22
Происшествия

Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней

"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика

Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия

Иномарка наехала на девятилетнего мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге иномарка сбила девятилетнего ребенка, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Известия вчера в 23:23
Политика

Союз журналистов Забайкалья осудил давление на «Чита.Ру» после расследований о выборах

Союз журналистов Забайкальского края призывает краевую избирательную комиссию, правоохранительные и контролирующие органы, штабы кандидатов взвешенно подойти к данной ситуации, соблюдать закон РФ «О СМИ», отказаться от любых форм давления на редакцию, не требовать у СМИ предоставления избыточных сведений, лежащих за рамками правового поля.
Чита.Ру 25 августа в 23:42
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Космос

Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике

Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Политика

Нешуточная власть

Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Общество

Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия вчера в 15:00
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

МедиаКорСеть вчера в 11:38
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия вчера в 06:02
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос»

Имена наставников в новом сезоне проекта "Голос" сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Sputnik Таджикистан 00:03
Транспорт

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика

Глава МИД Японии не исключил участия России в G8

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении некоторых условий, но на это может потребоваться время.
Московский Комсомолец вчера в 23:05
Космос

РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.
ТАСС вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Пугачева назвала свою преемницу

Российская примадонна Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
iReactor вчера в 22:06
Наука

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Капитал страны вчера в 12:07
Политика

Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом

54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33
Общество

Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Интерфакс вчера в 09:06
Политика

Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости вчера в 17:56
Футбол

Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.
Матч ТВ вчера в 14:52
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
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Анна Николаевна Гопко
Украинская журналистка
Украинская журналистка и гражданская активистка. Природозащитница, также известна борьбой против курения. Народный депутат Украины VIII созыва. Кандидат наук по общественным коммуникациям.
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