Политика
В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русскихРИА Новости 00:29
Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne. По его словам, позиции Киева и Москвы расходятся.
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Депутат Рады рассказал, когда украинцы «снова станут для русских братьями»
Московский Комсомолец01:40
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"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
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По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
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В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
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Обновлено вчера в 18:32
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Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
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Культовые игры «Косынка» и Mortal Kombat вошли в Мировой зал славы видеоигр. Он был открыт в 2015 году в Национальном музее игр в Нью-Йорке.
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В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
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Взрыв прогремел в американском Иллинойсе
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Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков, как ожидается, пройдёт 10 мая в Гамбурге, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья
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Политика
Украина обвиняет Россию в подготовке войны
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Обновлено вчера в 18:26
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Лучший бомбардир ФНЛ, возможно, порвал «кресты»
Нападающий получил травму на предыгровой тренировке в Сочи перед вылетом в Новосибирск на матч 35-го тура первенства ФНЛ с «Сибирью», который пройдет в субботу.
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Авто
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Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
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В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
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