Политика

В Раде рассказали, как страны Европы «наживаются» на УкраинеПолитическая Экспертиза вчера в 23:28

Как стало известно, европейские страны «наживаются» на Украине. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев. По его словам, европейских политиков устраивает конфликт на Украине.
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Евгений Мураев
Около шести миллионов украинцев живут и работают в странах Европы. Там же они платят пенсионные взносы, то есть они не собираются возвращаться. Европейцев устраивают и конфликт на Украине, и коррупция, которые выживают людей.
— Евгений Мураев, украинский политикURA.Ru 02:08
с чего всё началось
«Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», — заявил
 Мураев в эфире телеканала «Наш».
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