Политика

В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»Газета.Ru 19:33

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Украина якобы стала заложником Кремля из-за разницы часовых поясов.
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В раде рассказали о ставшей в 1945 году «заложницей Кремля» Украине

Известия19:04

В Раде назвали Украину «заложницей Кремля»

ТК Звезда19:36

В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»

Газета.Ru19:33

Депутат Рады рассказал, как Украина стала «заложницей Кремля» в 1945 году

РЕН ТВ19:07

Депутат Рады заявил, что Украина стала «заложницей Кремля» в 1945 году

Life.ru19:41

Депутат Рады: Украина стала «заложницей Кремля» в 1945 году

Московский Комсомолец18:27

В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая

РИА Новости18:03
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