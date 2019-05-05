Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцевРИА Новости вчера в 22:02

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne. Так политик прокомментировал недавнее заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о границе с Россией.
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Нестор Шуфрич
Начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история. Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык — это то, что сегодня объединяет наши народы.
— Нестор Шуфрич, украинский историкФАН 02:28

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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Нестор Шуфрич
Украинский историк
Украинский историк и педагог, инженер, политик. Кандидат экономических наук. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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