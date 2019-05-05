В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцевРИА Новости вчера в 22:02

Начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история. Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык — это то, что сегодня объединяет наши народы.

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne. Так политик прокомментировал недавнее заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о границе с Россией.

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

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