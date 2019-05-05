Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцевРИА Новости вчера в 22:02

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne. Так политик прокомментировал недавнее заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о границе с Россией.
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В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев

Известиявчера в 22:54

Депутат Рады рассказал, что объединяет Россию и Украину

Life.ruвчера в 23:15

В Киеве напомнили Зеленскому, что объединяет русских и украинцев

News.ruвчера в 23:14

Депутат Рады рассказал о том, что объединяет жителей России и Украины

Комсомольская правда00:28

В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Экономика сегоднявчера в 22:41

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

РИА Новостивчера в 22:02
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Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено 03 мая в 18:32
Хоккей

Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа

Обновлено вчера в 04:23
Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Авто

Кроссовер Hyundai Venue за 700 000 рублей добрался до дилеров Индии

Как сообщается, стоимость Hyundai Venue в Индии будет стартовать от 750 000 рупий (в рублях - около 700 000).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

В США в реку упал пассажирский Boeing 737

В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл, пассажирский самолет Boeing 737 упал в реку.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Обновлено вчера в 12:16
Здоровье

Россияне умирают из-за неправильного питания

Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Подросток заступился за женщину в магазине и был избит

Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

«Сочи» одержал победу над «Сибирью» и возглавил таблицу ФНЛ

Обновлено вчера в 08:07
Кино

Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»

Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Когда обрушится экономика Германии

О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
Обновлено вчера в 16:24
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая

Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".
Обновлено вчера в 03:20
Авто

Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 03:16
Авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Обновлено вчера в 15:10
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура

Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Баренцевом море найден советский корабль

Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин.
Обновлено вчера в 11:34
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие

Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Нестор Шуфрич
Украинский историк
Украинский историк и педагог, инженер, политик. Кандидат экономических наук. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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