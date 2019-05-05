Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцевРИА Новости вчера в 22:02
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne. Так политик прокомментировал недавнее заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о границе с Россией.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Космос
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено 03 мая в 18:32
Хоккей
Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга
"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Кроссовер Hyundai Venue за 700 000 рублей добрался до дилеров Индии
Как сообщается, стоимость Hyundai Venue в Индии будет стартовать от 750 000 рупий (в рублях - около 700 000).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В США в реку упал пассажирский Boeing 737
В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл, пассажирский самолет Boeing 737 упал в реку.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье
Россияне умирают из-за неправильного питания
Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
«Сочи» одержал победу над «Сибирью» и возглавил таблицу ФНЛ
Обновлено вчера в 08:07
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Когда обрушится экономика Германии
О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
Обновлено вчера в 16:24
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая
Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".
Обновлено вчера в 03:20
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 03:16
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Баренцевом море найден советский корабль
Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин.
Обновлено вчера в 11:34
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46