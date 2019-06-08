Политика

В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизменуГазета.Ru вчера в 18:28

Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму. Об этом он заявил в эфире NewsOne. По словам украинского депутата, они отдали за малозначащую "бумажку" третий ядерный потенциал мира.
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В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену

Газета.Ru05:17

Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену

Комсомольская правда03:39

Кравчука и Кучму на Украине призвали судить за госизмену

Взгляд.рувчера в 20:52

Депутат Рады призвал судить экс-президентов Украины за госизмену

РИА Новости02:04

В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену

ТК Звезда00:33

Депутат Рады предложил судить двух бывших президентов Украины за госизмену

Аргументы и Факты03:35

В раде призвали судить бывших президентов Украины за госизмену

Известиявчера в 18:51
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Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено в 08:04
Технологии

Открыты первые зарядные станции Tesla Supercharger V3

Обновлено в 06:58
Происшествия

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание

Обновлено в 05:56
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель

Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 03:57
Происшествия

Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова

Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Футбол

Шувалов рассказал о планах превращения футбольного ЦСКА в «суперклуб»

Госкорпорация ВЭБ намерена превратить футбольный клуб ЦСКА в «суперклуб», рассказал RNS глава ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:50
Политика

Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Медведев наградил академика Чазова медалью Столыпина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетного директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгения Чазова медалью Столыпина I степени.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Футбол

«Урал» возвращает из аренды пять футболистов

Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
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Кучма Леонид Данилович
Советский и украинский политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины. Академик Международной академии астронавтики.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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