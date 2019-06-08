В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизменуГазета.Ru вчера в 18:28

Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму. Об этом он заявил в эфире NewsOne. По словам украинского депутата, они отдали за малозначащую "бумажку" третий ядерный потенциал мира.

В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену

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