Политика
В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизменуГазета.Ru вчера в 18:28
Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму. Об этом он заявил в эфире NewsOne. По словам украинского депутата, они отдали за малозначащую "бумажку" третий ядерный потенциал мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04
Технологии
Открыты первые зарядные станции Tesla Supercharger V3
Обновлено в 06:58
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани
В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске
Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К
Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель
Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 05:58
Происшествия
Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Футбол
Шувалов рассказал о планах превращения футбольного ЦСКА в «суперклуб»
Госкорпорация ВЭБ намерена превратить футбольный клуб ЦСКА в «суперклуб», рассказал RNS глава ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:50
Политика
Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Медведев наградил академика Чазова медалью Столыпина
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетного директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгения Чазова медалью Столыпина I степени.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Футбол
«Урал» возвращает из аренды пять футболистов
Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18