В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаRT на русском вчера в 22:41

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Политика Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Происшествия Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве» Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Футбол «Сокол», «Текстильщик» и «Иртыш» подали заявки на лицензирование в ФНЛ Добавим, что, по нашим данным, заявки на лицензирование в ФНЛ в этом году подали представители всех зональных турниров второго дивизиона.

Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

Экономика Иностранным турбинам снижают обороты Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Происшествия Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения.

Происшествия Мурманчане скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево Трагедия, унёсшая жизни 41 человека, серьёзно отразилась на мурманчанах, которые в течение всего вечера 5 мая следили за обновлёнными данными о количестве погибших и пострадавших.

Здоровье Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.

Технологии QIWI покидает рынок онлайн-касс Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».

Шоу-бизнес Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.

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Армия и оружие ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.