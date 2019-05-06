Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаRT на русском вчера в 22:41
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
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Происшествия
Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
«Сокол», «Текстильщик» и «Иртыш» подали заявки на лицензирование в ФНЛ
Добавим, что, по нашим данным, заявки на лицензирование в ФНЛ в этом году подали представители всех зональных турниров второго дивизиона.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Спорт
Самойлов исполнил пять четверных прыжков на тренировке. В середине сезона он ушел из академии Плющенко
Обновлено в 03:51
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100
Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения.
Обновлено в 03:14
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек
При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Мурманчане скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево
Трагедия, унёсшая жизни 41 человека, серьёзно отразилась на мурманчанах, которые в течение всего вечера 5 мая следили за обновлёнными данными о количестве погибших и пострадавших.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы
Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.
Обновлено вчера в 14:35
Технологии
QIWI покидает рынок онлайн-касс
Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото
Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Гаджеты
Новым iPhone и iPad — новые антенны
Куо считает, что LCP ограничивает радиочастотные характеристики антенн iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR из-за текущих технологических и производственных проблем.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве
Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27