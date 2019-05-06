Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаRT на русском вчера в 22:41

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
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В Раде призвали создать «сильное государство» объединенных мовой людей

Комсомольская правда01:58

Без «мовы» Украина будет похожа на Брянскую область, заявили в Раде

РИА Новостивчера в 21:37

Превращения Украины в Брянскую область испугались в Раде

Газета.Ruвчера в 22:52

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

RT на русскомвчера в 22:41

В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

Известиявчера в 22:28

Депутат рады заявил о необходимости насаждения украинской мовы

Московский Комсомолецвчера в 21:55

На Украине испугались превращения в Брянскую область

URA.Ru00:05
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Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Происшествия

СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

Из 78 человек, находившихся на борту лайнера Sukhoi Superjet 100, который загорелся в аэропорту Шереметьево, выжили 37, сообщает Следственный комитет России в своем WhatsAp.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Катастрофа «Аэрофлота» в Шереметьево: выжила половина

Обновлено вчера в 22:28
Политика

Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы

Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе

Обновлено в 02:44
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Трамп обнародовал предложение продлить ему президентский срок

Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter идеей продлить ему президентский срок на два года в качестве компенсации за расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившего сговор его предвыборного штаба с РФ.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Авто

Первые массовые автомобили с электротрансмиссией: история расцвета и заката машин Tilling-Stevens

Если спросить у любителей автомобильной истории, кто первым начал массово строить автомобили с электротрансмиссией, большинство вспомнят Фердинанда Порше.
Обновлено в 02:02
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено вчера в 19:10
Наука

Ученые назвали способ много есть и не толстеть

Американские ученые узнали, каким образом можно есть сколько хочется и не полнеть.
Обновлено в 01:03
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено вчера в 11:12
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Николай Леонидович Княжицкий
Украинский журналист
Украинский журналист, народный депутат Украины. В прошлом руководитель медийных компаний и телеканалов Tonis и СТБ, УТ-1, Газеты 24, телеканала ТВі. Был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Член австрийского Международного института прессы. Женат, имеет 2 сыновей и дочь. Продюсер ряда документальных фильмов.
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