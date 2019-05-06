Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаRT на русском вчера в 22:41
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
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Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
СК: двое детей погибли в авиакатастрофе в Шереметьево
Следственный комитет России подтвердил, что в результате жёсткой посадки самолёта Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» погибли 13 человек, среди них два ребёнка.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево
Обновлено в 04:10
Происшествия
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево
Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Технологии
Qiwi уходит с рынка онлайн-касс
Последнему принадлежит 49% общей компании. Доля «Киви штрих» на рынке онлайн-касс не превышала 1%, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:20
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Опубликованы кадры из салона сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.
Обновлено в 04:26
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Недвижимость
Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%
Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск
Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
24 машины скорой помощи находились на месте трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился пассажирский самолет, в который попала молния.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57