В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаRT на русском вчера в 22:41

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Происшествия СК: двое детей погибли в авиакатастрофе в Шереметьево Следственный комитет России подтвердил, что в результате жёсткой посадки самолёта Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» погибли 13 человек, среди них два ребёнка.

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Происшествия Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.

Происшествия РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.

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