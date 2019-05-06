Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаRT на русском вчера в 22:41

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
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В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Газета.Ru04:18

Депутат рады заявил о необходимости насаждения украинской мовы

Московский Комсомолецвчера в 21:55

Депутат Рады заявил, что без «мовы» Украина «не будет отличаться» от Брянской области

ФАНвчера в 23:41

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

RT на русскомвчера в 22:41

В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

Известиявчера в 22:28

На Украине испугались превращения в Брянскую область

URA.Ru00:05

Без «мовы» Украина будет похожа на Брянскую область, заявили в Раде

РИА Новостивчера в 21:37
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Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

СК: двое детей погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Следственный комитет России подтвердил, что в результате жёсткой посадки самолёта Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» погибли 13 человек, среди них два ребёнка.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево

Обновлено в 04:10
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево

Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Технологии

Qiwi уходит с рынка онлайн-касс

Последнему принадлежит 49% общей компании. Доля «Киви штрих» на рынке онлайн-касс не превышала 1%, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Опубликованы кадры из салона сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.
Обновлено в 04:26
Футбол

Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»

Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Недвижимость

Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%

Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск

Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Депутата Госдумы заподозрили в стрельбе из автомата возле жилых домов

Обновлено в 03:07
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

24 машины скорой помощи находились на месте трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился пассажирский самолет, в который попала молния.
Обновлено вчера в 17:44
Космос

Красноярские биофизики предложили корректировку космического меню NASA

Обновлено в 02:57
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика

Пенсионные фонды столкнулись с проблемой

Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
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Николай Леонидович Княжицкий
Украинский журналист
Украинский журналист, народный депутат Украины. В прошлом руководитель медийных компаний и телеканалов Tonis и СТБ, УТ-1, Газеты 24, телеканала ТВі. Был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Член австрийского Международного института прессы. Женат, имеет 2 сыновей и дочь. Продюсер ряда документальных фильмов.
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