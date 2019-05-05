Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 13:50

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
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Депутат Рады призвал «обезлюдить Донбасс»

ФАН15:06

Депутат Рады призвал «вытянуть» из Донбасса все трудовые ресурсы

Аргументы и Факты14:25

Появившийся из забвения нацист Семенченко призвал Киев обезлюдить Донбасс

ИА Новороссия11:26

Депутат Рады призвал «обезлюдить Донбасс»

REGNUM15:59

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

ПолитРоссия12:28

Депутат Рады призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Московский Комсомолец12:18

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

РИА Новости13:50
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Происшествия

Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Шереметьево сгорел самолет имени Мустая Карима

Обновлено в 12:08
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

Сгоревший SSJ-100 оказался новым

Обновлено в 13:29
Происшествия

Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали

Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

«Самая сексуальная бабушка» Алиса Васкес отметила 40-летний юбилей

«Самая сексуальная бабушка» из Калифорнии отметила 40-летний юбилей, хотя выглядит максимум на 25 лет.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено в 13:08
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж

Обновлено в 15:53
Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено в 15:03
Происшествия

У Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Футбол

Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Политика

Трамп выступил против допроса спецпрокурора Мюллера в Конгрессе

Ранее юридический комитет нижней палаты Конгресса США назначил на 15 мая слушания, на которых выступит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено в 15:45
Футбол

Капитан «Зенита» Иванович устроил скандал с допинг-офицерами

Не прошло и суток с того момента, как "Зенит" официально оформил свою пятую победу в чемпионате России, а интернет уже всколыхнуло известие о том, что капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович устроил скандал.
Обновлено в 11:45
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Культура

Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу

Обновлено в 10:25
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Футбол

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии

Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
Обновлено в 14:50
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Семён Игоревич Семенченко
Украинский военный деятель
Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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