Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 13:50
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Шереметьево сгорел самолет имени Мустая Карима
Обновлено в 12:08
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
Сгоревший SSJ-100 оказался новым
Обновлено в 13:29
Происшествия
Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали
Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
«Самая сексуальная бабушка» Алиса Васкес отметила 40-летний юбилей
«Самая сексуальная бабушка» из Калифорнии отметила 40-летний юбилей, хотя выглядит максимум на 25 лет.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж
Обновлено в 15:53
Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Происшествия
У Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено в 11:12
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Футбол
Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Политика
Трамп выступил против допроса спецпрокурора Мюллера в Конгрессе
Ранее юридический комитет нижней палаты Конгресса США назначил на 15 мая слушания, на которых выступит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено в 15:45
Футбол
Капитан «Зенита» Иванович устроил скандал с допинг-офицерами
Не прошло и суток с того момента, как "Зенит" официально оформил свою пятую победу в чемпионате России, а интернет уже всколыхнуло известие о том, что капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович устроил скандал.
Обновлено в 11:45
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Общество
Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США
Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25
Футбол
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии
Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
Обновлено в 14:50