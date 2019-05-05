Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 13:50

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
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В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

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Депутат Рады призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Московский Комсомолец12:18

Депутат Рады призвал «обезлюдить Донбасс»

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Депутат Рады призвал «вытянуть» из Донбасса все трудовые ресурсы

Аргументы и Факты14:25

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

РИА Новости13:50

Депутат Рады призвал «вытянуть все трудовые ресурсы» из Донбасса

RT на русском17:20

Появившийся из забвения нацист Семенченко призвал Киев обезлюдить Донбасс

ИА Новороссия11:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено в 16:55
Политика

Бульвар имени Барака Обамы появился в Лос-Анджелесе

На торжественную церемонию открытия бульвара имени экс-президента США пришли тысячи жителей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Более 100 рейсов задержаны или отменены в Шереметьево

Обновлено в 16:40
Происшествия

Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете был иностранец

Гражданин иностранного государства присутствовал на борту самолета компании «Аэрофлот», сгоревшего в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

Зидан не включил Модрича и Бэйла в заявку на матч с «Вильярреалом»

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 36-го тура Примеры против «Вильярреала».
Обновлено в 00:25
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Петербурге

Обновлено в 16:46
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Игры

Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час

Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено в 11:44
Технологии

В аэропортах находится множество микробов

Исследование показало, что в аэропортах находится множество микробов и вирусов.
Обновлено в 15:32
Культура

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ

Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Здоровье

В Башкирии стало меньше врачей и медсестер

Если в конце 2018 года на 10 тысяч населения в республике работало 34,6 врача и 93,6 медика среднего звена, то в первом квартале 2019 года их стало 31,4 и 84,9 человека соответственно.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Футбол

Крылья Советов — Уфа 1:1

Обновлено в 06:27
Происшествия

В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.
Обновлено в 17:01
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Семён Игоревич Семенченко
Украинский военный деятель
Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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