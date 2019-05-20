Политика

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФRT на русском вчера в 23:50

Рабинович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с организацией.
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В Госдуме прокомментировали слова депутата Рады о сотрудничестве с МВФ

RT на русском04:06

В Раде считают, что Украина не должна отдавать долги МВФ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

Газета.Ru02:37

Депутат Рады заявил, что Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ

Телеканал 360°вчера в 23:04

Депутат Рады увидел вред от действий «липового врача» в лице МВФ

РБК02:08

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Вести.Ruвчера в 21:58

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

РИА Новостивчера в 21:48
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Кино

«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США

Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
Обновлено в 02:35
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским

Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Политика

Трамп предостерег Иран от войны

Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка

В Кремле оценили выступление России на «Евровидении»

Третье место России на песенном конкурсе «Евровидении» является «достаточно высоким», заявил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу между Московским и Таллинским шоссе

Обновлено в 04:51
Кино

В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Политика

Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД

Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Авто

Обновленная Skoda Superb получит версию Scout

Чешская компания готовит внедорожную версию Superb Scout на базе универсала, которая в стандартном исполнении получит полный привод, включающийся автоматически.
Обновлено в 04:05
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Кино

Иэн Макэлхинни: «В финале „Игры престолов“ всех убьют»

Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1.
Обновлено в 03:31
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".
Обновлено в 02:52
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Наука

Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации

Ученые провели онлайн опрос, чтобы выяснить, имеются ли у практикующих медитацию неприятные ощущения.
Обновлено 18 мая в 03:00
Космос

Самарские ученые придумали как защитить от перегрузок технику на Марсе

Разработка ученых Самарского университета защитит от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020", созданную в Институте космических исследований РАН.
Обновлено в 03:46
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Экономика

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
Обновлено в 06:58
Экономика

Дачи в российских регионах подешевели на 8% за год

С мая прошлого года дачные дома в России подешевели в среднем на 8,1%. За год рост цен был отмечен только в 23 регионах из 70 исследуемых.
Обновлено в 06:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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