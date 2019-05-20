Политика
В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФRT на русском вчера в 23:50
Рабинович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с организацией.
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Кино
«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США
Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Политика
Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка
В Кремле оценили выступление России на «Евровидении»
Третье место России на песенном конкурсе «Евровидении» является «достаточно высоким», заявил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Кино
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Политика
Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД
Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:13
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Чешская компания готовит внедорожную версию Superb Scout на базе универсала, которая в стандартном исполнении получит полный привод, включающийся автоматически.
Обновлено в 04:05
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Кино
Иэн Макэлхинни: «В финале „Игры престолов“ всех убьют»
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1
Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1.
Обновлено в 03:31
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".
Обновлено в 02:52
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья
Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
Ученые провели онлайн опрос, чтобы выяснить, имеются ли у практикующих медитацию неприятные ощущения.
Обновлено 18 мая в 03:00
Космос
Самарские ученые придумали как защитить от перегрузок технику на Марсе
Разработка ученых Самарского университета защитит от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020", созданную в Институте космических исследований РАН.
Обновлено в 03:46
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Экономика
Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
Обновлено в 06:58
Экономика
Дачи в российских регионах подешевели на 8% за год
С мая прошлого года дачные дома в России подешевели в среднем на 8,1%. За год рост цен был отмечен только в 23 регионах из 70 исследуемых.
Обновлено в 06:58