В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФRT на русском вчера в 23:50

Рабинович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с организацией.

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

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