Политика
В Раде признали телефонный терроризм на территории РоссииLenta.ru 01:36
Геращенко отметил, что жители России «целенаправленно развлекаются», «минируя» объекты на территории соседней страны, а затем наблюдают за реакцией общества и СМИ. «Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
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Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Гаджеты
Материнские платы ASUS на базе AMD X570 будут заметно дороже своих предшественниц
Ресурс TechPowerUp получил от надёжного источника с Тайваня прайс-лист с рекомендованными ценами в долларах США некоторых готовящихся материнских плат ASUS на базе X570.
Обновлено в 02:01
Наука
Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза
Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Авто
В России стартовали продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross
Новый универсал с улучшенной проходимостью получил дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Экономика
В Китае инфляция в мае составила 2,7%
Показатель мая 2019 года стал самым высоким за последние 15 месяцев, при этом китайские эксперты полагали, что инфляция в Китае по итогам мая остановится на отметке апреля в 2,5%. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью
Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.
Обновлено в 02:12
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Анна Пескова рассказала, почему решила переехать за город
По праздникам актриса с супругом ставят на стол расписанный вручную фарфор, а чаем угощают из антикварного самовара.
Обновлено в 00:29
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено вчера в 17:45
Игры
Nintendo анонсировала сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Nintendo сообщила, что сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild находится в разработке.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете
Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Семья из трёх человек погибла при пожаре в Свердловской области
При пожаре, надышавшись угарным газом, погибли мужчина 1975 года рождения, его супруга 1986 года рождения и их малолетний сын 2015 года рождения.
Обновлено в 02:41
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Политика
Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии
Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25