В Раде признали избрание Зеленского президентом «ошибкой»Газета.Ru 02:38

с чего всё началось

Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а потому украинцы, проголосовав за него, ошиблись, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик подразумевает заявления президента Украины об освобождении пленных, мире в Донбассе и понижение тарифов.

Политика Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу «Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.

Общество Ниже 11 метров опустился уровень воды в реке Ия в Иркутской области Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.

Энергетика Назван срок вероятного скачка цен на бензин Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

Баскетбол Расселл станет игроком «Голден Стэйт» Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Политика В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Общество Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд Московский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольеров больших панд.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору молока Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.

Политика Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия» В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Армия и оружие Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.

Экономика Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги Четверть жителей России (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако 58% респондентов настроены скептически.

ЖКХ Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.

Общество С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Экономика Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб» Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.

Общество Поместье Жаклин Кеннеди продают за $65 млн Как отмечается, площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за $1 млн.

Финансы Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.