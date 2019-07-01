Политика

В Раде признали избрание Зеленского президентом «ошибкой»Газета.Ru 02:38

Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а потому украинцы, проголосовав за него, ошиблись, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик подразумевает заявления президента Украины об освобождении пленных, мире в Донбассе и понижение тарифов.
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с чего всё началось
Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина
».
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В Раде признали избрание Зеленского президентом «ошибкой»

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