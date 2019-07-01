Политика
В Раде признали избрание Зеленского президентом «ошибкой»Газета.Ru 02:38
Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а потому украинцы, проголосовав за него, ошиблись, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик подразумевает заявления президента Украины об освобождении пленных, мире в Донбассе и понижение тарифов.
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с чего всё началось
Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».News.ruвчера в 22:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Политика
Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу
«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
Обновлено в 04:37
Общество
Ниже 11 метров опустился уровень воды в реке Ия в Иркутской области
Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.
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Энергетика
Назван срок вероятного скачка цен на бензин
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Обновлено вчера в 23:48
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Общество
Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд
Московский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольеров больших панд.
Обновлено в 02:23
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору молока
Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.
Обновлено в 03:52
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Четверть жителей России (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако 58% респондентов настроены скептически.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Локомотив» попрощался с Тарасовым трогательным роликом
Обновлено вчера в 12:41
ЖКХ
Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму
В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое
С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Общество
Поместье Жаклин Кеннеди продают за $65 млн
Как отмечается, площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за $1 млн.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено в 03:28
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме
На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появился пенсионный виджет: за своими накоплениями теперь можно следить в онлайн-режиме.
Обновлено в 03:30