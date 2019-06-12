Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18
В Верховной раде признали, что на Украине "очень развит" телефонный терроризм. По словам нардепа Антона Геращенко, украинцы часто "минируют" объекты на территории России – в ответ на аналогичные "развлечения россиян".
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество
Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Сам Голунов, освобожденный минувшим вечером из-под ареста, сказал, что не пойдет на марш в свою защиту.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Ургант пошутил об освобождении Голунова
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
Компания Uber проведет испытания воздушного такси в Австралии
Uber намерена провести испытания воздушного такси в австралийском городе Мельбурне.
Обновлено в 01:16
Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономики
Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста
Обновлено в 02:15
Футбол
Легендарный Батистута может вернуться в «Фиорентину»
СМИ сообщают, что легендарный бомбардир Габриэль Батистута может вернуться в "Фиорентину".
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Общество
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Обновлено в 03:24
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Технологии
Китайцы будут тратить на AR и VR более $65 млрд уже в 2023 году
Согласно отчету, опубликованному аналитической компанией IDC, расходы Китая на дополненную реальность (AR) и виртуальную реальность (VR) превысят $65 млрд в 2023 году.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объяснила, почему рассталась с мужем
Обновлено вчера в 23:56
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Министерство по делам ветеранов США запретило курение на территории своих больниц
Министерство по делам ветеранов США с октября запрещает курение обычных и электронных сигарет на территории подведомственных медицинских учреждений по всей стране.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
На Среднем Урале пройдёт международный форум «Армия-2019»
Мощь российского оружия представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», он пройдет с 28 по 30 июня на полигоне Свердловский.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч
Обновлено в 03:16
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57