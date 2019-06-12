Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18

В Верховной раде признали, что на Украине "очень развит" телефонный терроризм. По словам нардепа Антона Геращенко, украинцы часто "минируют" объекты на территории России – в ответ на аналогичные "развлечения россиян".
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В Раде признали, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России

ТАСС02:48

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Газета.Ru03:18

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

РИА Новостивчера в 23:12

На Украине признались в телефонном «минировании» России

URA.Ru00:35

В раде признали вину украинцев в телефонном терроризме в России

Известия00:01

В Раде рассказали о звонках украинцев о «минировании» в России

RT на русскомвчера в 23:58

В Раде признали телефонное минирование объектов в России украинцами

РБК00:53
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Коппола будет награжден премией Кинофестиваля имени братьев Люмьер

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Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

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Футбол

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Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Общество

В Индии предупредили о приближении мощного циклона

Обновлено в 03:24
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Согласно отчету, опубликованному аналитической компанией IDC, расходы Китая на дополненную реальность (AR) и виртуальную реальность (VR) превысят $65 млрд в 2023 году.
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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье

Министерство по делам ветеранов США запретило курение на территории своих больниц

Министерство по делам ветеранов США с октября запрещает курение обычных и электронных сигарет на территории подведомственных медицинских учреждений по всей стране.
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Армия и оружие

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В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Антон Юрьевич Геращенко
Украинский политик
Украинский политический деятель, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
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