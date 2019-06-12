В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18

В Верховной раде признали, что на Украине "очень развит" телефонный терроризм. По словам нардепа Антона Геращенко, украинцы часто "минируют" объекты на территории России – в ответ на аналогичные "развлечения россиян".

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

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