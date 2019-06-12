Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Свое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "112 Украина".
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В Раде признали, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России

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Украинский политик
Украинский политический деятель, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
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