Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Свое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "112 Украина".
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