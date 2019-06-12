В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Свое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

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