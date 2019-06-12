Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцыГазета.Ru 03:18

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Свое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "112 Украина".
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В Раде признали, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России

ТАСС02:48

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Газета.Ru03:18

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

РИА Новостивчера в 23:12

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URA.Ru00:35

В раде признали вину украинцев в телефонном терроризме в России

Известия00:01

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RT на русскомвчера в 23:58

В Раде признали причастность украинцев к телефонному терроризму в России

РБК00:53
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Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

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Xiaomi Mi 9T поступит в продажу в Европе по цене 299 и 399 евро в зависимости от объема памяти уже 17 июня.
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Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
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Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.
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Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
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Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России переиграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

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В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
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45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
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Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей

Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.
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Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
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Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
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Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
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По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
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Антон Юрьевич Геращенко
Украинский политик
Украинский политический деятель, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
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